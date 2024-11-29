ريال مدريد يهنئ برشلونة بعيدهم الـ125: تشرفنا بالتنافس معكم عبر تاريخنا

شفق نيوز/ حرص نادي ريال مدريد على تهنئة غريمه التقليدي برشلونة، في ذكرى تأسيس النادي الإسباني الـ 125، برسالة خاصة في يوم الاحتفال.

ويحتفل نادي برشلونة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، بذكرى تأسيس النادي الـ 125 وسط حضور أعضاء النادي والعديد من أساطير البارسا.

ولم يقم نادي ريال مدريد بتفويت هذه الاحتفالية وحرص على تهنئة غريمه التقليدي بكلمات خاصة، وذلك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي.

ونشر نادي ريال مدريد تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” لتهنئة برشلونة وقال فيها: “تهانينا لنادي برشلونة في ذكرى تأسيسهم الـ125، إنه لشرف لريال مدريد أن يتنافس مع منافس كبير مثلكم عبر تاريخنا”.

ويلعب فريق ريال مدريد ضد خيتافي، يوم الأحد المقبل 1 كانون الثاني/ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2024/2025.