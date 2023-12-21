ريال مدريد يلجأ لصديق "رونالدو" للخروج من محنة "الدفاع"

شفق نيوز/ تدرس إدارة نادي ريال مدريد، خيار التعاقد مع البرتغالي بيبي مدافع فريق بورتو، لسد ثغرة الدفاع التي يعاني منها بعد إصابة النمساوي ديفيد ألابا، بحسب ما أفاد به موقع "ذا أتلتيك" البريطاني.

وتعرض دافيد آلابا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد وفياريال (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني "لا ليغا"، لينضم إلى كتيبة "الميرينغي" للمصابين خلال الموسم الحالي.

وتعد هذه هي الإصابة الثالثة من الرباط الصليبي داخل الفريق الملكي هذا الموسم، بعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وبحسبما ذكره موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة التعاقد مع المخضرم بيبي البالغ من العمر 40 عاما، والذي سبق وأن دافع عن ألوان "الميرينغي" خلال الفترة من 2007 وحتى 2017.

وأوضح المصدر أن بيبي سيأتي إلى ريال مدريد لمدة 6 أشهر فقط من أجل سد الثغرة التي يعاني منها الفريق، حيث يقدم مستويات مميزة مع فريقه بورتو رغم تقدمه في العمر.

من جهة أخرى، أكد الموقع البريطاني الشهير أن ريال مدريد كان يخطط للتعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، لكن "العالمي" رفض رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن بيبي حقق العديد من الإنجازات والألقاب مع ريال مدريد بقيادة صديقه ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو، أبرزها 3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا خلال نسخ (2014 و2016 و2017).