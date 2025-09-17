ريال مدريد يكشف حجم إصابة مدافعه ألكسندر أرنولد

شفق نيوز- متابعة

كشف نادي ريال مدريد، يوم الأربعاء، عن حجم الإصابة التي تعرض لها ظهيره الأيمن الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، حيث أكد أنه أصيب إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أسابيع.

وأعلن النادي الملكي في بيان رسمي عبر موقعه: "بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي اليوم على اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً".

وبحسب تقارير إسبانية، فإن الإصابة تتطلب فترة تعافي تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني غياب أرنولد عن مباريات حاسمة محلياً وأوروبياً خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الإصابة خلال أول ظهور أوروبي لأرنولد مع ريال مدريد، في المباراة التي فاز بها الفريق الملكي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وبعد مرور 3 دقائق فقط من بداية اللقاء، سقط الظهير الإنكليزي على أرضية الملعب وهو يمسك بفخذه الأيسر، متألماً من ألم حاد في الجزء الخلفي من عضلة الفخذ.

وعلى الفور، تدخل الجهاز الطبي، وأجريت لأرنولد فحوصات ميدانية سريعة أكدت عجزه عن استكمال المباراة.

وأجبر المدرب تشابي ألونسو على إجراء تبديل مبكر وغير مخطط له، حيث دفع بالمدافع المخضرم داني كارفاخال بديلاً للظهير الإنكليزي.