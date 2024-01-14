ريال مدريد يقسو على برشلونة ويتوج بطلا للسوبر الإسباني

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد لقب كأس السوبر الـ 13 في تاريخه على حساب برشلونة في المواجهة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد.

وتقدم ريال مدريد منذ الدقيقة 7 من المباراة عن طريقه نجمه البرازيلي فينيسيوس جينيور، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 10.

واستطاع برشلونة العودة في النتيجة عن طريق مهاجمه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الأول للنادي الكتالوني في الدقيقة 33.

عودة برشلونة لم تدم طويلا ليعود النجم البرازيلي فينيسيوس جينيور لتسجيل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 39، موقعا بذلك على هاتريك الأول له في مباريات الكلاسيكو.

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب رودريغو في إضافة الهدف الرابع للريال في الدقيقة 64 لتنتهي المباراة برباعية ريالية.

وكان اللاعب اراوخو نجم برشلونة قد حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 72.

يذكر أن بطولة السوبر الأسباني أقيمت في الرياض أربعة مواسم حقق ريال مدريد اللقب في الموسم الأول والثاني قبل أن يحقق اللقب برشلونة الموسم الماضي ثم ريال مدريد الموسم الحالي .