ريال مدريد يقرر اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فالفيردي وتشواميني

شفق نيوز- متابعة

أصدرت إدارة نادي ريال مدريد، يوم الخميس، بياناً شديد اللهجة بشأن الحادثتين اللتين تورط فيهما لاعبيه فالفيردي وتشواميني، بعد المشاجرة التي جرت بينهما اليوم.

ووقعت الحادثة الأخيرة خلال حصة التدريب الصباحية، إذ أسفر شجار آخر بين فالفيردي وتشواميني عن نقل اللاعب الأوروغوياني إلى المستشفى.

وقد أدى هذا الوضع إلى أزمة غير مسبوقة في غرفة الملابس، كما يتضح من حاجة ريال مدريد لإصدار بيان لتوضيح الموقف.

وانتهى الحادث الخطير الذي وقع صباح اليوم في فالديبيباس، والذي تورط فيه أيضًا الأوروغوياني والفرنسي، بنقل فالفيردي إلى المستشفى، في حادث وصفه العديد من أعضاء الفريق بأنه "الأخطر على الإطلاق في فالديبيباس".

وأعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه في أعقاب الأحداث التي وقعت خلال تدريب الفريق الأول، قرر فتح إجراءات تأديبية ضد لاعبيه فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني.

وأضاف النادي في بيان نشره في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أنه سيعلن عن نتائج كلا الإجراءين في الوقت المناسب، فور انتهاء الإجراءات الداخلية ذات الصلة.