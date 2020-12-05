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ريال مدريد يقتنص فوزا صعباً من إشبيلية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-05T18:55:44+0000
ريال مدريد يقتنص فوزا صعباً من إشبيلية

شفق نيوز/ حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على نظيره إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إطار مواجهات الأسبوع الـ12 للدوري الإسباني.

وتم احتساب هدف المباراة الوحيد على ياسين بونو، حارس إشبيلة، في الدقيقة 55 والذي سجله في مرماه بعد عرضية أرضية من الفرنسي، فيرلاند ميندي، تجاه منطقة الجزاء، حيث انطلق فينيسيوس جونيور تجاه الكرة وسددها لترتطم بجسد الحارس وتتهادى إلى شباك أصحاب الأرض.

وكان ريال مدريد يسعى للفوز من أجل العودة إلى طريق الانتصارات، بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبهدا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 20 محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.

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