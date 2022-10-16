ريال مدريد يفوز بثلاثية على برشلونة في قمة الكلاسيكو

انفرد فريق ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، بالجولة التاسعة من الليغا.

تقدم كريم بنزيما بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، وزارد فالفيردي من معاناة برشلونة بعد أن أحرز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35، قبل أن يقلص فيران توريس النتيجة بعد أن أحرز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 83.

لكن رودريغو قضى على احلام برشلونة بالعود، عندما وسع الفارق مرة أخرى وأحرز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة متصدرًا المركز الأول منفردا، ويفض الشراكة مع برشلونة الذي ظل رصيده متوقفًا عند 22 نقطة في المركز الثاني.