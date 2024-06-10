ريال مدريد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

شفق نيوز/ قال مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن فريقه المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، لن يشارك في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفض أنشيلوتي مشاركة ريال في البطولة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً، لأسباب تتعلق بما سيجنيه النادي الملكي من جوائز مالية، وذلك خلافاً للأندية الإنكليزية التي تتذمّر من برنامج مونديال الأندية بحلته الموسعة وما يفرضه من إرهاق إضافي على اللاعبين.

وأضاف أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين "عليه أن ينسى (فيفا مشاركة ريال). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا"، مردفاً: "على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)".