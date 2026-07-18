ريال مدريد يغلق الباب أمام صفقة رودري ويحدد أولوياته في الميركاتو

شفق نيوز- مدريد

كشف موقع "ذي أتلتيك"، أن ريال مدريد، لا يعتزم التحرك للتعاقد مع الإسباني رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، منفتح على فكرة الانتقال إلى النادي الملكي، بينما يركز الأخير على أهداف أخرى في سوق الانتقالات.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد لن يتقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، حتى مع وجود حاجة واضحة في وسط الملعب منذ اعتزال الألماني توني كروس، إذ لم ينجح الثلاثي فيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا في تعويض دوره كصانع ألعاب متأخر قادر على التحكم بإيقاع اللعب وبناء الهجمات من الخلف.

وأشار إلى أن رودري يُعد من أفضل لاعبي العالم في هذا المركز عندما يكون بكامل جاهزيته، بفضل قيادته داخل الملعب وذكائه التكتيكي وجودة تمريراته، معتبرًا أن تجاهل فرصة التعاقد معه، إذا كان متاحًا بالفعل، قد يكون قرارًا مكلفًا للنادي الملكي.

ولم يقدم رودري أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي عقب عودته من إصابة طويلة، لكنه استعاد بريقه في كأس العالم، حيث يقود خط وسط المنتخب الإسباني بأداء مميز.

ولفت لاعب فياريال وأتلتيكو مدريد السابق الأنظار في مواجهة فرنسا، بعدما فرض سيطرته على منطقة الوسط متفوقًا على الثلاثي مانو كوني، وأوريلين تشواميني، وأدريان رابيو، سواء في الالتحامات أو جودة التمرير.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، قد توقع قبل البطولة أن يستعيد رودري أفضل مستوياته في كأس العالم، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل، إذ يدخل نهائي المونديال أمام الأرجنتين وهو في قمة جاهزيته.