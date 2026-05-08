ريال مدريد يغرم فالفيردي وتشواميني نصف مليون يورو بعد مشادة التدريبات

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو على لاعبيه، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وزميله الفرنسي أوريليان تشواميني، غداة مشادة بينهما خلال التدريبات انتهت بإصابة الأول واحتياجه للراحة أسبوعين.

وسيغيب فالفيردي، الذي أحيل للراحة مدة أسبوعين، عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد.

وأعلن النادي الملكي في وقت سابق أن لاعب الوسط الأوروغوياني "سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً"، مشيراً إلى أن فالفيردي أصيب في الرأس لكنه في "حالة جيدة".

وأوضح النادي أمس الخميس في بيان أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبراً أن الغرامة المالية "تنهي الإجراءات الداخلية" التي فُتحت على خلفية الحادثة.