ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض نابولي

حقق ريال مدريد، انتصارا ثمينا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "دييغو مارادونا".

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وأليكس ميريت (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 27، 34، و78. بينما سجل لنابولي ليو أوستيجارد وزيلينسكي (من ركلة جزاء) في الدقائق 19 و54.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في الوصافة.