ريال مدريد يعلن نقل مبابي إلى المستشفى

شفق نيوز/ أعلن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، تعرض مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن مبابي أصيب بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري.

وبحسب مصادر داخل النادي الملكي لصحيفة "ماركا"، فإن مبابي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في البطن، وإجهاد عام، ما دفع الطاقم الطبي إلى إخضاعه لعدة فحوصات وتحاليل شاملة للتأكد من حالته الصحية وتشخيص مدى خطورة الأعراض التي يعاني منها.

ويخضع اللاعب الدولي الفرنسي حاليا لعلاج مكثف بإشراف مباشر من الطاقم الطبي للفريق، وسط متابعة دقيقة لحالته الصحية، إذ يتوقع أن يحتاج إلى فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ومن المرجح أن يغيب مبابي عن المواجهة القادمة لريال مدريد أمام باتشوكا، يوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، بعد أن غاب ضد الهلال السعودي (1-1) أمس أمس الأربعاء.