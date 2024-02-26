ريال مدريد يعزز صفوفه بنجم بايرن ميونخ

شفق نيوز/ افادت تقارير صحفية، يوم الإثنين، بتوصل نادي ريال مدريد لاتفاق شفهي مع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، ليصبح لاعبًا للفريق الملكي في الموسم المقبل.

واشارت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن "عقد الظهير الأيسر الكندي ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

ويسعى ريال مدريد لإبرام صفقات قوية تدعم "فريق الأحلام" الذي يسعى فلورنتينو بيزي، رئيس ريال مدريد، لإنشائه، في ظل تأكيدات عن التوصل أيضًا لاتفاق رسمي مع الفرنسي كيليان مبابي، للانضمام للميرنغي، الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية صحة المفاوضات، قائلة في تقرير لها، اليوم الإثنين: "ريال مدريد يستعد للتفاوض مع بايرن ميونخ من أجل ضم ديفيز".

وأضاف التقرير: "بعد الاجتماع الأخير مع وكيل أعمال اللاعب، بايرن استسلم لرحيله وسيطلب 50 مليون يورو من أجل رحيله، اللاعب كان واضحًا بشأن مستقبله منذ فترة طويلة وهو اللعب مع ريال مدريد".

وأشارت "ماركا": "بمجرد أن يعطي فلورنتينو بيريز الموافقة سيبدأ النادي بالمفاوضات مع مسؤولي بايرن، من المحتمل جدًّا أن يبدأ بعرض أقل بنحو 35 مليونًا، نظرًا لأن ديفيز لم يبق له سوى عام واحد في عقده، لكن مدريد عادةً ما يتعامل ببراعة كبيرة في هذه المفاوضات ولا تبخل ببضعة ملايين من أجل إرضاء جميع الأطراف المعنية وإتمام الصفقة، كما حدث قبل 10 سنوات في حالة مشابهة جدًّا مع لاعب آخر من بايرن ميونخ وهو توني كروس، الذي تكلف ضمه 25 مليونًا، ويمكن اعتباره واحدًا من أكثر التعاقدات ربحية في التاريخ الحديث للنادي".

وأوضحت الصحيفة: "من المتوقع أن يؤثر وصول ديفيز على ميندي، الذي ينتهي عقده أيضًا في يونيو 2025 رغم أن ريال مدريد لم يقدم له بعد عرضًا للتجديد".

ولعب ديفيز 27 مباراة مع بايرن خلال الموسم الحالي إذ سجل هدفًا وصنع 3 .