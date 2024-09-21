ريال مدريد يعاقب إسبانيول برباعية

شفق نيوز/ قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول، إلى فوز عريض برباعية، مساء السبت، في اللقاء الذي جرت وقائعه على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، برسم مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعقب استراحة الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 54، تقدم إسبانيول بهدف مباغت على الريال، كُتب باسم تيبو كورتوا بالخطأ في مرمى فريقه، ليبدأ الميرينغي رحلة العودة سريعاًن بعد التعادل عبر داني كارفاخال في ظرف 4 دقائق.

وتمكن البرازيلي رودريغو من استغلال تمريرة زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور، الرائعة، ليسكن الكرة شباك الضيوف، معلناً تسجيل الهدف الثاني للميرينجي.

وتلقى فينيسيوس تمريرة من كيليان مبابي هذه المرة، ليسجل البديل السوبر الهدف الثالث للفريق الملكي في المباراة عند الدقيقة 78، قبل أن يتحصل الميرينغي على ركلة جزاء سجل منها مبابي الهدف الرابع.

وفي ضوء النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 14 في خانة الوصيف، خلف المتصدر، برشلونة، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المرتبة الثالثة عشر.