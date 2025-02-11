ريال مدريد يعاقب السيتي ويعود من الاتحاد بفوز مهم

شفق نيوز/ فاز فريق ريال مدريد على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي تقدم في الدقيقة 18 عن طريق إيرلينغ هالاند، ولكن عادل مبابي النتيجة في الدقيقة 60، قبل أن يضيف المهاجم النرويجي ثاني أهداف السيتيزن من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

الملكي نجح في قلب الطاولة على مانشستر سيتي في أخر 5 دقائق من عمر اللقاء بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 2-1، ولكنه سجل هدف التعادل عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 87، ثم جود بيلينغهام في الدقيقة 90+1.