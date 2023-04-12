ريال مدريد يضع قدماً بنصف نهائي الأبطال بثنائية بمرمى تشيلسي

شفق نيوز/ تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، من تحقيق فوز بثنائية نظيفة على تشيلسي الإنكليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي ريال مدريد كريم بنزيما (21)، وماركو أسينسيو (74).

وشهدت المباراة تعرض لاعب تشيلسي بن تشيلويل للطرد في الدقيقة 59.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 18 إبريل الجاري.

من جانبه انتزع ميلان فوزا بشق الأنفس من أمام ضيفه نابولي، بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب سان سيرو، في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

ومن المقرر أن يحسم المتأهل للدور نصف النهائي في لقاء الإياب الذي سيقام بمعقل نابولي في دييجو مارادونا، يوم الثلاثاء القادم.