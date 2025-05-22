قرار "مفاجئ" يُنهي مشوار مودريتش مع ريال مدريد

شفق نيوز/ تلقى النجم الكرواتي لوكا مودريتش صدمة مفاجئة من إدارة ريال مدريد، بعد أيام فقط من إصرار المدرب المنتظر تشابي ألونسو على الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وكان ألونسو قد أبلغ إدارة النادي برغبته في استمرار مودريتش، مشيراً إلى تأثيره الإيجابي داخل الملعب ودوره القيادي في غرفة الملابس.

لكن، وبحسب ما أوردته صحيفة "كوبي"، سيصبح مودريتش لاعباً حراً بدءاً من شهر يونيو/ المقبل، في خطوة أثارت دهشة جماهير النادي الملكي، خاصة أن اللاعب كان يأمل في تمديد مشواره مع الفريق.

وسيشهد يوم السبت المقبل مباراة الوداع لمودريتش في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد، في ظل عدم تدخل تشابي ألونسو بالقرار الذي اتُخذ مباشرة من مكاتب النادي، ليُسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة للنجم الكرواتي مع ريال مدريد.

مسيرة استثنائية

شارك مودريتش في 590 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة. وفي موسمه الأخير، رغم غيابه عن التشكيلة الأساسية في أغلب المباريات، خاض 55 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، محققًا 28 لقبًا، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

ولن يكون رحيل مودريتش الوحيد في النادي، إذ من المنتظر أن يغادر المدرب كارلو أنشيلوتي ليتولى تدريب المنتخب البرازيلي، إلى جانب اللاعبين لوكاس فاسكيز وخيسوس فاييخو، فيما سيصدر النادي بيانًا رسميًا يوم الجمعة للإعلان عن مغادرة أنشيلوتي.

وبهذا القرار، تطوى صفحة من أبرز حقب ريال مدريد الحديثة، تاركة إرث مودريتش محفورًا في ذاكرة الجماهير وتاريخ النادي.