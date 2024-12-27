ريال مدريد يسيطر على جوائز "غلوب سوكر" وفينيسيوس "أفضل لاعب بالعالم"

شفق نيوز/ توج نجم ريال مدريد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 المقدمة من غلوب سوكر، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الجمعة في مدينة دبي الإماراتية، نال خلاله النادي الملكي الحصة الأكبر من الجوائز.

وجاء تتويج فينيسيوس البالغ من العمر 24 عاما، بعد قيادته ريال مدريد للفوز بخماسية تاريخية هذا العام وهي الدوري الإسباني، السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية.

واستحوذ نادي ريال مدريد على العدد الأكبر من الجوائز خلال حفل غلوب سوكر 2024، حيث حصد بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي ثماني جوائز.

وبخلاف جائزة أفضل لاعب في العالم، فقد حصد فينيسيوس أيضا جائزة أفضل مهاجم في العالم لنسخة العام الحالي.

ونال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز جائزة أفضل رئيس في تاريخ كرة القدم على مر العصور، وحصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي جائزة أفضل مدرب هذا العام.

وفاز حارس الريال البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل مسيرة للاعب، واقتنص زميله الإنجليزي جود بيلينغهام جائزتين، أفضل لاعب خط وسط وجائزة دييغو أرماندو مارادونا كأفضل موهبة شابة، في العالم ونال ريال مدريد أيضا جائزة أفضل ناد في العالم.