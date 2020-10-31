ريال مدريد يسحق الوافد الجديد برباعية

شفق نيوز/ عاد البلجيكي إدين هازار إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد حامل اللقب للمرة الأولى منذ أغسطس، فتصدّر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه السهل السبت على ضيفه هويسكا المتواضع والعائد حديثا إلى دوري الأضواء 4-1 في المرحلة الثامنة.

سجل هازار الهدف الأول من تسديدة رائعة (40)، ثم أضاف الفرنسي المتألق كريم بنزيمة الثاني قبل انتهاء الشوط الأول (45)، وحسم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي المواجهة منطقيا بهدف ثالث (53)، قبل أن يسجل دافيد فيريرو هدفا شرفياً للضيوف (75) ويحقق بنزيمة الثنائية في الوقت القاتل (90).

ورفع ريال رصيده إلى 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد صاحب 3 انتصارات متتالية والذي يحل على سلتا فيغو الأحد، فيما لعب الفريق الملكي مباراة أقل.

ويحاول ريال مدريد، بطل أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، نسيان خيبته القارية، إذ يتذيّل مجموعته بنقطة يتيمة، بعد خسارته افتتاحا أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 ثم تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قبل اقتناصه نقطة التعادل (2-2).

لكن محليا، أعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ترتيب أوراقه بعد خسارة صادمة أمام قادش مفاجأة الموسم، وذلك بفوز كبير على أرض غريمه التاريخي برشلونة 3-1 في الدوري الأسبوع الماضي ثم صعوده إلى قمة الترتيب السبت.

ودفع زيدان بهازار (29 عاما و106 مباريات دولية) أساسيا للمرة الأولى منذ خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما دخل بديلاً في مباراة مونشنغلادباخ، وذلك بعد عودته من إصابة عضلية.

واستلم نجم تشلسي الإنكليزي السابق الكرة في منتصف ملعب هويسكا، فتقدّم وأطلق من مسافة بعيدة يسارية قوية جميلة في الزاوية البعيدة (40).

وهذا الهدف الثاني لهازار مع ريال في 24 مباراة ضمن مختلف المسابقات، والأول منذأكتوبر 2019، إذ عرقلت بداية مسيرته مع الفريق الملكي سلسلة اصابات منذ انتقاله من الفريق اللندني مقابل نحو 100 مليون يورو.

قبل صافرة الشوط الأول، استقبل بنزيمة بصدره الكرة إثر تمريرة جميلة من لوكاس فاسكيز وهيأها لنفسه، ليطلقها من مسافة قريبة في الشباك هدفا ثانيا (45).

وفي الثاني، قضى فالفيردي على آمال الضيوف في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الرديف لريال في ظل تجديد "سانتياغو برنابيو"، بتسديدة أرضية من داخل المنطقة إثر عرضية من بنزيمة (54).

وسجل البديل فيريرو هدف هويسكا الوحيد بعد خطأ في التمركز من قائد دفاع ريال سيرخيو راموس الذي أصبح عاشر لاعب وثالث مدافع يخوض 500 مباراة في الدوري (74).

وحقق بنزيمة الثنائية رافعا رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، بعد عرضية بعيدة من الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو، حوّلها البرازيلي البديل رودريغو إلى الفرنسي المتربص فأضاف الهدف الرابع (90).

واستعد ريال بأفضل طريقة لاستقبال انتر الايطالي الثلاثاء في دوري الابطال، حيث يحاول إحراز فوزه الأول في مسابقته المفضلة.



