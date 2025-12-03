ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا بانتصار كبير (فيديو)

شفق نيوز- مدريد

استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني ليحقق فوزاً عريضاً على مضيفه أتلتيك بلباو (3 ـ 0) يوم الأربعاء في مباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس لحساب الجولة التاسعة عشرة من المسابقة والتي تجري هذا الأسبوع.

ودخل الريال المباراة بهواجس كبيرة بعد فترة صعبة ألقت بظلالها على أجواء الفريق الداخلية ومستقبل المدرب تشابي ألونسو، مما جعل اللاعبين يضغطون منذ البداية على دفاع المنافس.

ولم ينتظر هداف الريال كيليان مبابي أكثر من 7 دقائق ليضع بصمته الأولى على المباراة ويتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية في شباك الحارس الدولي أوناي سيمون.

وواصل ريال مدريد في الشوط الأول ضغطه على منافسه، وأتيحت لنجمه فينيسيوس جونيور فرصة سانحة بعد انفراد حقيقي لكنه وضع الكرة في الشباك الجانبية.

وعاد الفرنسي إدوارد كامافينغا في نهاية الشوط الأول ليسجل الهدف الثاني للريال بضربة رأسية بعد تمريرة حاسمة رائعة من كيليان مبابي.

وفي الشوط الثاني، استمر النجم الفرنسي كيليان مبابي في عزفه المنفرد وأحرز الهدف الثالث من تصويبة قوية في الزاوية اليمنى للحارس أوناي سيمون ليجعل النتيجة (3ـ0).

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 36 نقطة من 15 مباراة، على بعد نقطة واحدة من برشلونة حامل اللقب والمتصدر، الذي فاز أمس الثلاثاء في القمة على أتلتيكو مدريد (3ـ1).

وفي المقابل تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة الـ20 في المركز الثامن.

اسيست بالرأس وإنهاء بالرأس! 🤍⚽pic.twitter.com/RbTCCuN5R0 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 3, 2025