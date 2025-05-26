ريال مدريد يستعد لمونديال الأندية بأربع صفقات "قوية"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، أن المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، تشابي ألونسو، يعول على أربع صفقات جديدة لقيادة الفريق في مونديال الأندية والمنافسات اللاحقة.

ويأمل ألونسو في استقدام صفقات تناسب طابعه التكتيكي الأمر الذي يحتاج إلى تعاقدات تحقق أعلى أداء ممكناً.

ونقلت "آس" عن الصحفي الرياضي، جوسيب بيدرول، في برنامج "إل تشيرينغيتو"، قوله إن ريال مدريد أبلغ تشابي ألونسو أنه سيتمكن من الاعتماد على ثلاثة وجوه جديدة في كأس العالم للأندية: ظهير أيمن، قلب دفاع، وظهير أيسر، وذلك فضلاً عن صفقة رابعة تؤدي الدور الذي كان يؤديه توني كروس في وسط الملعب.

ألكساندر أرنولد

وأولى تلك الصفقات التي تبدو في انتظار الإعلان الرسمي ألكساندر أرنولد، الذي انتهى عقده مع ليفربول، والذي سيتنافس في هذا المركز مع كارفاخال العائد من الإصابة، مع إمكانية اللعب أيضاً كلاعب وسط، وهو دور قام به كثيراً مع منتخب إنكلتراً.

دين هويخسن

وبالنسبة لقلب الدفاع، وقع الاختيار على دين هويخسن، المولود في أمستردام وهو مدافع في المنتخب الإسباني.

وكان ريال مدريد واضحاً أن هذه صفقة ذات مردود فوري ومستقبلي في آنٍ واحد، فهو يبلغ بالكاد 20 عاماً وأدى بشكل رائع مع بورنموث تحت قيادة إراولا.

ويعد دين هويخسن ضمن ضمن سياسة التعاقدات التي يتبعها النادي في السنوات الأخيرة، ولهذا تقرر دفع قرابة 60 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي، حيث يعتبر تعزيزاً ضرورياً لقلب الدفاع المتعثر في الفريق الملكي.

ألفارو كاريراس

وعلى الجهة اليسرى، الأولوية هي لألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد الذي رحل سابقاً بسبب قلة الفرص، والذي يتألق الآن في البرتغال بعد أن كان موهبة كبيرة في مانشستر يونايتد.

يعد وضع كاريراس أكثر تعقيداً، ومن غير المؤكد أن الصفقة ستُنجز قبل كأس العالم، فالمعلومات تفيد بأن شرطه الجزائي يبلغ 50 مليون يورو، لكن في المقابل يمكن لمانشستر يونايتد إعادة شرائه مقابل 18 مليوناً لإعادة بيعه (مع العلم أنه لا يريد العودة إلى إنكلترا)، ما يفتح مساراً ثانياً لريال مدريد.

كما أن بنفيكا يشارك في مونديال الأندية، ما يعقد العملية أكثر. لكن ريال مدريد سيواصل السعي لضمه باعتبار التعاقد معه أولوية.

بديل كروس

كما طلب ألونسو لاعباً في خط الوسط ليقوم بالأدوار التي كان يقوم بها كروس، والتي لم يقم بها أحد هذا الموسم؛ إذ أصبح الخروج بالكرة من الخلف بمثابة معاناة حقيقية لريال مدريد، ويريد ألونسو لاعباً يحل هذه المعضلة، واللاعب الذي اختاره دائماً هو مارتين زوبيميندي.

وشرط زوبيميندي للرحيل عن ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو، وهو مبلغ مرتفع للاعب يبلغ من العمر 26 عاماً، لكن ريال مدريد قد يدفعه.

ما يصعب الأمر أن أرسنال يعمل على هذه الصفقة منذ فترة، ويبدو أنه يسبق ريال مدريد، والصفقة تبدو شبه منجزة، ولكن طالما لم يُعلن عنها رسمياً، تبقى هناك فرصة سيحاول ريال مدريد استغلالها حتى النهاية.

وإذا لم تنجح هذه الصفقة بهناك بدائل مثل رايندرز، وإنزو فيرنانديز، وإكسيكيل بالاسيوس، وستيلر، وماك أليستر، وإديرسون، وبرونو غيماريش.