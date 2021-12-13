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ريال مدريد يستشيط غضباً: قرعة دوري الأبطال "مخزية"

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-13T17:56:12+0000
ريال مدريد يستشيط غضباً: قرعة دوري الأبطال "مخزية"

شفق نيوز/ فتح رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز "النار" على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إعادته قرعة دوري أبطال أوروبا، ووضعه "الملكي" في مواجهة "كارثية".

ووصف بيريز قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الاثنين بأنها "مخزية"، واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ "الكذب" بعد إعادة القرعة.

وقالت مصدار من داخل النادي لموقع "إي إس بي إن" إن "اليوفيا" كذب على الجميع بادعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.

وكان اليويفا قد أقام قرعة وضعت ريال مدريد بمواجهة سهلة نسبيا أمام بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعيد القرعة مرة أخرى، بسبب أخطاء تقنية في اختيار الفرق، ليقع "الملكي" في مواجهة صعبة جدا أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم.

وقدم ريال مدريد طلبا بالإبقاء على مواجهته مع بنفيكا، لأنها كانت أول المواجهات التي سحبت بالقرعة، لذا فأن الخطأ التقني الذي وقع لاحقا، لا يمس المواجهة الأولى.

لكن "يويفا" تجاهل مطالب ريال مدريد، وقرر إلغاء القرعة تماما وإعادة إجرائها بالكامل، وهو ما وضع ريال مدريد في مأزق بمواجهة "كتيبة باريس".

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