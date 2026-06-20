ريال مدريد يربك حسابات إنتر ميلان بخطة نيكو باز

شفق نيوز – مدريد

دخل مستقبل اللاعب الأرجنتيني نيكو باز مرحلة جديدة من الغموض، بعد أن غيّر ريال مدريد موقفه من اللاعب، حيث يدرس النادي الإسباني تفعيل بند إعادة الشراء من نادي كومو ثم إعادة بيعه مقابل قيمة مالية مرتفعة، وهو ما أربك حسابات إنتر ميلان المهتم باللاعب.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد لن يوافق على بيع باز بأقل من 60 مليون يورو في حال تفعيل بند استعادته، فيما لا يبدو كومو مستعداً لدفع هذا المبلغ للاحتفاظ به، رغم موسمه المميز الذي جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإيطالي.

ويمتلك ريال مدريد بنداً يتيح له استعادة اللاعب مقابل نحو 9 إلى 10 ملايين يورو فقط، ما يمنحه هامشاً واسعاً للتحرك في ملف مستقبله.

وكان نيكو باز، البالغ من العمر 21 عاماً، قد قدم موسماً لافتاً مع كومو، سجل خلاله 12 هدفاً في الدوري الإيطالي، ما جعله محل اهتمام عدة أندية، بينها إنتر ميلان الذي كان يضعه ضمن خياراته في سوق الانتقالات.

لكن تحرك ريال مدريد الأخير أعاد خلط الأوراق، ودفع إنتر إلى إعادة تقييم أولوياته، في ظل اهتمامه بأسماء أخرى في خط الوسط، بينها لاعب ليفربول كورتيس جونز.

ويواجه إنتر تحديات مالية قد تعيق الصفقة، في ظل ارتباطه بتحركات أخرى في السوق، أبرزها التعاقد مع مدافع أتالانتا دانييل باليسترا.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن النادي قد يحتاج إلى دعم مالي من صندوق "أوكتري" أو الاعتماد على بيع بعض لاعبيه، من بينهم ألكسندر ستانكوفيتش، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة للرحيل خلال الفترة المقبلة.