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ريال مدريد يدرس بيع ركيزته الأساسية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-03T17:59:56+0000
ريال مدريد يدرس بيع ركيزته الأساسية

شفق نيوز / أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الثلاثاء، بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يفكر في التخلص من نجم الفريق الملكي، البرازيلي كاسيميرو، عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن "السبب وراء تفكير بيريز في بيع كاسيميرو، يكمن في إمكانية الحصول على عائد اقتصادي جيد من وراء بيعه حاليا، وتدعيم وسط الفريق بصفقة أقوى".

وأضافت أن "ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان، سيكونان من أبرز المهتمين بضم لاعب الوسط البرازيلي".

ويملك  كاسيميرو البالغ 30 عاما عقدا مع الفريق الملكي حتى عام 2025، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لريال مدريد في السنوات الماضية.

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