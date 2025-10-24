ريال مدريد يدخل الكلاسيكو بثلاثي "خط النار" ضد برشلونة

شفق نيوز- متابعة

يدخل ريال مدريد أجواء الكلاسيكو المنتظر ضد برشلونة وهو في أوج جاهزيته الهجومية، بعدما اكتمل مثلث خط النار"BMV" المكون من جود بيلينغهام، كليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

ويستضيف ريال مدريد بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو غريمه التقليدي برشلونة في لقاء "الكلاسيكو" الذي سيجمعهما يوم الأحد المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام سجل هدف الفوز على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ليمنح الفريق الملكي انتصاره الثالث تواليا في المسابقة، ويعيد لنفسه الثقة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الكتف، والهدف لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة واضحة بأن ماكينة بيلينغهام عادت للعمل، ليصبح اللاعب الجاهز لإضافة بعد جديد إلى خط هجوم ريال مدريد قبل الكلاسيكو.

واظهر بيلينغهام، الذي أكمل لأول مرة مباراة كاملة منذ تعافيه، تحسنا ملحوظا في جاهزيته البدنية، مستعيدا حسه التهديفي الذي طال انتظاره منذ نيسان/ أبريل الماضي، ومع قدرته على التوغل والتسديد من العمق، يشكل العنصر الذي كان ينقص الفريق في ظل تألق الثنائي مبابي وفينيسيوس خلال الأسابيع الماضية.

أما الفرنسي كيليان مبابي، قلب هجوم ريال مدريد هذا الموسم، ورغم غيابه عن التسجيل في لقاء يوفنتوس، إلا أنه يظل مرعبا في إحصائياته، بعدما أحرز 15 هدفا في أول 11 مباراة له هذا الموسم، وهو رقم لم يحققه في أي انطلاقة سابقة بمسيرته، والفرنسي يعرف تماما كيف يتعامل مع برشلونة، إذ سبق أن هز شباكه 11 مرة في 8 مواجهات، بينها ثلاثية "هاتريك" شهيرة، لكن دون أن يعرف طعم الفوز بقميص الريال على الغريم حتى الآن.

أما البرازيلي فينيسيوس جونيور، فكان حضوره مؤثرا كعادته في آخر مباراتين أمام خيتافي ويوفنتوس، فبمجرد دخوله الملعب أمام خيتافي، أشعل الجبهة اليسرى وتسبب في طردين متتاليين، قبل أن يلعب دورا حاسما في صناعة هدف بيلينغهام الأوروبي بعدما راوغ دفاع السيدة العجوز وسدد في القائم ليكمل الإنجليزي الكرة في الشباك.

كل المؤشرات تؤكد أن الثلاثي "BMV" سيكون السلاح الأساسي لريال مدريد في مواجهة برشلونة المقبلة، بينما تبقى الشكوك محصورة في الخط الخلفي مع إمكانية عودة القائد داني كارفاخال، والظهير الإنجليزي ألكسندر ترينت أرنولد، والمدافع دين هويسين إلى التشكيلة. ومع تألق الخط الهجومي في التوقيت الحاسم، يبدو أن ريال مدريد يدخل الكلاسيكو بأفضل نسخة هجومية له هذا الموسم.