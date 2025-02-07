ريال مدريد يخسر أربعة لاعبين قبل لقاء الديربي

شفق نيوز/ شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، غياب 4 لاعبين من صفوف الفريق الأول قبل الديربي المنتظر أمام أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد غداً السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الليغا.

وشهدت تدريبات الريال التي تقام في المدينة الرياضية مشاركة من الإصابة حيث أكدت التقارير جاهزيته للمشاركة في الديربي.

كما شارك كل من جود بيلينجهام وكيليان مبابي، اللذين غابا عن مباراة ليغانيس السابقة، بسبب كدمات في القدم مما يشير الى جاهزيتهما للقاء المرتقب.

وغاب عن مران ريال مدريد كل من دافيد الابا، أنطونيو روديغر، ايدي ميليتاو وداني كارفاخال بسبب الإصابة.