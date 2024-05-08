ريال مدريد يحطم جدار "ميونخ" ويعبر لنهائي أبطال أوروبا

شفق نيوز/ تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24، مستفيدًا من التعادل في مواجهة الذهاب.

أحرز اهداف المباراة كل من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 72 من عمر اللقاء لصالح بايرن ميونخ، بينما أدرك النجم خوسيلو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 87، و90 على التوالي.

بهذه النتيجة تأهل فريق ريال مدريد الى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا وضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني بعدما استطاع تخطي عقبة باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.