ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في مباراة مثيرة

شفق نيوز/ اقتسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بعدما تغلب على ضيفه برشلونة 2 / 1 يوم السبت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 13 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة .28 وفي الشوط الثاني، رد برشلونة بهدف وحيد سجله المدافع أوسكار مينجيزا في الدقيقة 60 .

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.