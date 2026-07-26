ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس بـ160 مليون يورو

شفق نيوز- مدريد

فتح تعثر مفاوضات تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وضع شرطا واحدا غير قابل للتفاوض من أجل رحيل فينيسيوس، حيث يجب أن يصل العرض المقدم شاملا المقابل المادي الثابت والإضافات إلى 160 مليون يورو، وفي حال كان المبلغ المقدم أقل من ذلك فإن النادي لن يتفاوض من الأساس.

ويأتي ذلك في ظل توتر في علاقة النادي واللاعب الذي ينتهي عقده في آخر حزيران/ يونيو 2027، حيث توقفت مفاوضات تمديد عقده منذ أشهر، فيما ذكر موقع "ذا أتلتيك" أن أرسنال الإنكليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي يعد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجومه.

وذكرت تقارير إسبانية أن اهتمام أرسنال بالنجم البرازيلي لا زال في مرحلته الأولية، حيث لن يتحرك النادي الإنكليزي لضمه إلا إذا تأكد عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وهو لاعب مهم لمشروع أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث سجل 128 هدفا وصنع 100 وهو يبلغ من العمر 26 عاما فقط.