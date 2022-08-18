سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ريال مدريد يحدد بديلا مفاجئا لكاسيميرو

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-18T14:59:56+0000
ريال مدريد يحدد بديلا مفاجئا لكاسيميرو

شفق نيوز/ يبحث نادي ريال مدريد عن بديل للاعب وسطه كاسيميرو، المطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم تمسكه ببقاء اللاعب البرازيلي.

وأكدت صحيفة (آس) الرياضية أن ريال مدريد بدأ في البحث عن بديل لكاسيميرو، حال تقدم اللاعب بطلب رسمي للرحيل هذا الصيف، إزاء العرض المغري المقدم له مع قبل مانشستر يونايتد.

وتشير الصحيفة إلى أن اليونايتد، الذي استهل الموسم بشكل سيء للغاية بتعرضه لهزيمتين في أول جولتين، قدم لكاسيميرو عرضا يمتد لـ5 مواسم إضافة لمضاعفة راتبه الحالي الذي يحصل عليه مع الريال.

ولم يبد كاسيميرو صاحب الـ30 عاما قرارا واضحا إزاء هذا العرض، الذي قد يكون العرض الأخير الكبير له في مشواره.

ولهذا، يضع النادي الملكي عينه على التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، البرازيلي برونو جيمارايش، كأفضل بديل لمواطنه كاسيميرو، كما أن جيمارايش يمتلك أيضا الجنسية الإسبانية من جده.

ويعد جيمارايش، الذي يمتلك 24 عاما، أحد نجوم الدوري الإنجليزي، بسبب موهبته، لكن ما سيصعب من مهمة انتقاله لليجا هي قيمته.

وأكدت مصادر مقربة من نيوكاسل يونايتد، كما ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن النادي سيطلب ضعف ما قام بدفعه إلى أوليمبك ليون الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي.

ودفع نيوكاسل ما يقرب من 52 مليون يورو للتعاقد مع جيمارايش في يناير/كانون ثان 2022.

ويعد برونو جيمارايش أحد اللاعبين الأساسيين أيضا في تشكيلة منتخب بلاده بقيادة المدرب تيتي، وينتظر أن يكون أحد أعمدة "الكناري" في مونديال قطر المقبل.

related

مقرب من مورينيو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد ببوغبا

Date: 2019-09-08 10:29:25
مقرب من مورينيو يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد ببوغبا

لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

Date: 2020-02-06 15:16:34
لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

مانشستر يونايتد يقحم كروس في صفقة بيع بوغبا

Date: 2019-09-12 14:17:34
مانشستر يونايتد يقحم كروس في صفقة بيع بوغبا

لشبونة يعرض لاعبه على ريال مدريد

Date: 2019-08-22 12:19:09
لشبونة يعرض لاعبه على ريال مدريد

بوكيتو يدير ظهره للشياطين الحمر من أجل الملكي

Date: 2022-02-26 06:05:19
بوكيتو يدير ظهره للشياطين الحمر من أجل الملكي

ريال مدريد يتنازل عن جوهرة فرنسا لمانشستر يونايتد

Date: 2021-07-06 05:39:34
ريال مدريد يتنازل عن جوهرة فرنسا لمانشستر يونايتد

يونايتد يضع شرطاً صعباً لرحيل نجمه الى الريال

Date: 2019-12-03 21:26:16
يونايتد يضع شرطاً صعباً لرحيل نجمه الى الريال

جمهور مانشستر يونايتد يصدم بوغبا بلوحة

Date: 2019-08-28 15:56:17
جمهور مانشستر يونايتد يصدم بوغبا بلوحة