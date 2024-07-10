ريال مدريد يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لاستقبال مبابي

شفق نيوز/ أعلن ريال مدريد الإسباني أن يوم الثلاثاء 16 يوليو/ تموز الجاري سيكون موعد تقديم لاعبه الفرنسي الجديد كيليان مبابي في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر ريال مدريد بياناً مقتضباً يوم الأربعاء، غداة خروج فرنسا من نصف كأس أوروبا كشف فيه أن "الرئيس فلورنتينو بيريز سيستقبل اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومن ثم سيتوجه إلى المؤتمر الصحفي للإجابة على أسئلة الإعلام".

وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 الذي ارتداه خوسيلو الموسم الماضي، بينما سيكون الأورغوياني فيدريكو فالفيردي صاحب الرقم 8 الجديد عقب اعتزال توني كروس.