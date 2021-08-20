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ريال مدريد يجدد لنجمه الأول

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T13:42:52+0000
ريال مدريد يجدد لنجمه الأول

شفق نيوز/ نجح نادي ريال مدريد في تحصين كريم بنزيما، مهاجم الفريق، بعقد جديد حتى صيف 2023.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي "اتفق النادي وكريم بنزيما على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالميرنجي في الموسمين المقبلين، وحتى 30 يونيو/حزيران 2023".

وتأتي تلك الخطوة من ريال مدريد، في ظل رغبة الملكي في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي، بعد رحيل بعض نجومه هذا الصيف، مثل سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز رفقة ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفًا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

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