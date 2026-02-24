ريال مدريد يجدد شراكته مع أكاديمية العراق

شفق نيوز- مدريد

أعلنت مؤسسة ريال مدريد، يوم الثلاثاء، تجديد التعاون الخاص بأكاديمية ريال مدريد في العراق لتطوير المواهب الكروية، مبينة أن هذا التجديد يسمح بتوطيد شراكة استراتيجية تركز على تطوير برامج كرة القدم التعليمية وتعزيز القيم التربوية من خلال منهجية المؤسسة الخاصة.

وأوضحت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأكاديمية تمكنت من تطوير عدد من المواهب الكروية الواعدة التي يُتوقع أن يكون لها شأن كبير في المستقبل، بعد أن خضعت لبرامج تدريبية حديثة وفق مناهج معتمدة تسهم في صقل مهارات اللاعبين الناشئين ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية.

وبحسب البيان، فقد بدأ التعاون بين الكيانين في عام 2019، نتيجة لعمل مشترك يهدف إلى تنفيذ نموذج رياضي واجتماعي مستدام في البلاد، وتوجت هذه الجهود في عام 2023 بافتتاح رسمي لأول مقر للبرنامج في بغداد، بحضور وفد من مؤسسة ريال مدريد.

وبين، أنه وكجزء من خطة التوسع، يجري حالياً الإعداد لافتتاح مقر جديد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بهدف توسيع نطاق البرنامج وجعله أكثر قرباً من المجتمعات.

وأشار إلى أنه حالياً، يشارك 150 طفلاً وطفلة في هذه المبادرة، التي تجمع بين التدريب الكروي وغرس القيم مثل الاحترام والعمل الجماعي والمساواة والتحفيز على بذل الجهد.