ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية

شفق نيوز/ توّج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس القارات الأندية لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فريق باتشوكا المكسيكي.

وأقيمت المباراة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-0، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024.

وكان ريال مدريد شارك في البطولة باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل باتشوكا بصفته بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف".

وسجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بهدف دون رد.

وأضاف رودريغو هدفاً ثانياً في الدقيقة 53، ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وبهذا اللقب يحصد ريال مدريد ثاني ألقابه هذا الموسم، بعد التتويج بالسوبر الأوروبي في شهر آب/ أغسطس الماضي، واللقب الخامس إجمالاً هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي النسخة الأولى من كأس الإنتركونتيننتال التي تقام بمشاركة كل أبطال القارات الست، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق للفريق الملكي التتويج بكأس الإنتركونتيننتال بشكلها القديم في ثلاث مناسبات، حين كانت تقام بتنظيم مشترك بين اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية لكرة القدم، بينما توج بكأس العالم للاندية بتنظيم الفيفا خمس مرات.