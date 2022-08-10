للمرة الخامسة.. ريال مدريد يتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

شفق نيوز/ توج نادي ريال مدريد الاسباني، يوم الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبي، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة (2/0)، في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي بهلسنكي، فنلندا.

وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف تقدم الريال في الدقيقة 38 بعدما هيأ له البرازيلي كاسيميرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.

وهي المرة الخامسة التي يتوج بها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علما بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرب يتوج باللقب القاري أربعة ألقاب بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014.

وشارك ريال مدريد في السوبر الأوروبي، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالفوز على ليفربول الإنجليزي، في النهائي الذي أقيم في باريس.

وفي المقابل، شارك فرانكفورت في السوبر الأوروبي، بصفته بطل مسابقة الدوري الأوروبي، بالفوز على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في النهائي.