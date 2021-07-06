ريال مدريد يتنازل عن جوهرة فرنسا لمانشستر يونايتد

شفق نيوز/ يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني ترك الساحة خالية في صراعه على نجم الوسط الفرنسي، إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقد وصل سعر "كامافينجا" إلى 70 مليون يورو العام الماضي، لكن الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا التي عصفت بالأندية خفضت سعره بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يعد صاحب الـ 18 عاماً هدفا للنادي الملكي، خاصة في ظل الصراع الكبير من مانشستر يونايتد الذي يريد ضمه بقوة، خاصة بعد تراجع باريس سان جيرمان عن الصفقة.

ويسعى رين الفرنسي للحصول على أي مبلغ، حيث ينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل ويرفض تجديد عقده.

ويستهدف مانشستر يونايتد دفع 25 مليون يورو لضم اللاعب الميركاتو الحالي.