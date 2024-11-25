ريال مدريد يتلقى "ضربة موجعة" قبل لقاء ليفربول

شفق نيوز/ قال ريال مدريد اليوم الإثنين، إن مهاجمه فينيسيوس جونيور سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال فوز فريقه 3-صفر على ملعب ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب لرويترز إنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وهذا يعني أنه قد يغيب عن سبع مباريات في كافة المسابقات قبل العطلة الشتوية، بما في ذلك مباراتي جيرونا وأتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني وزيارة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد، في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيني جونيور من قبل فريق الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في ساقه اليسرى. في انتظار تطور الحالة".

وبات فينيسيوس أحدث المنضمين إلى قائمة طويلة من الإصابات في ريال مدريد والتي تضم لاعبين بارزين مثل رودريغو وإيدر ميليتاو وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني وديفيد ألابا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيغو يوم السبت الماضي.

وبعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، قد يواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مشكلة في حال خروجه بنتيجة سيئة من ملعب أنفيلد.

ويحتل الفريق المركز 18 في مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقا برصيد ست نقاط من أربع مباريات.