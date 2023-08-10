ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل افتتاح موسمه الجديد

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، أن حارس شباك فريقه تيبو كورتوا، سيغيب لعدة أشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي إن الاختبارات التي أجريت على تيبو كورتوا أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات.

وأضاف النادي أن الحارس البلجيكي، البالغ من العمر 31 عاما، سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

ولم يحدد الفريق الملكي مدة غياب كورتوا، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أنه قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.

وقالت إذاعة "كادينا كوب" إن كورتوا تعرض للإصابة خلال حصة تدريبية صباحية، الخميس، وغادر باكيا.

ويشكل الخبر ضربة قوية لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيحل الأوكراني أندري لونين بدلا من كورتوا، إذ من المقرر أن يفتتح ريال مدريد موسمه، السبت، أمام أتلتيك بلباو.

ومن المتوقع أن يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق في نهاية أغسطس الحالي.