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ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم على يد لايبزيغ

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-25T21:02:53+0000
ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم على يد لايبزيغ

شفق نيوز/ حقق لايبزيغ الألماني، الانتصار على ريال مدريد بنتيجة (3-2) ليلحق الهزيمة الأولى هذا الموسم بالميرنجي في مختلف المسابقات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف لايبزيغ جوسكو جفاريدول، كريستوفر نكونكو، وتيمو فيرنر في الدقائق (13، 18، 81)، بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 44، ورودريجو من ركلة جزاء في الدقيقة (90+4).

 وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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