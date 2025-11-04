ريال مدريد يتعثر أمام ليفربول وبايرن يحسم القمة أمام باريس

شفق نيوزعاد بايرن ميونخ بفوز ثمين من معقل باريس سان جيرمان "حديقة الأمراء"، بعدما تغلّب على حامل اللقب بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي الفريق البافاري لويس دياز في الدقيقتين (4 و32)، فيما أحرز البرتغالي جواو نيفيز هدف باريس الوحيد عند الدقيقة (74).

وبهذا الانتصار واصل بايرن ميونخ صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حقق ليفربول فوزاً صعباً على ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد في ملعب "أنفيلد"، سجله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة (61).

وتُعد الخسارة الأولى لريال مدريد في النسخة الحالية من البطولة، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليبقى في المركز الخامس بـ9 نقاط.