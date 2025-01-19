ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد الفوز على لاس بالماس

شفق نيوز/ تصدر فريق ريال مدريد، يوم الأحد، الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 20 بالمسابقة،.

وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر للغاية سجله فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانية من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو.

ورد ريال مدريد بأربعة أهداف سجلها الفرنسي كيليان مبابي "ثنائية" وإبراهيم دياز ورودريغو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57.

كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد ثلاثة أهداف أخرى لمبابي وجود بيلنغهام وفيدريكو فالفيردي.

وأكمل لاس بالماس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيتو راميريز في الدقيقة 64.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بالصدارة مستفيداً من تعثر منافسيه أتلتيكو مدريد (44 نقطة) بالخسارة أمام ليغانيس، وبرشلونة ثالث الترتيب (39 نقطة) بالتعادل مع خيتافي.

أما لاس بالماس فقد تلقى خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.