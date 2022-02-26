ريال مدريد يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فاليكانو

شفق نيوز/ اقتنص ريال مدريد، فوزا ثمينا على حساب نظيره رايو فاليكانو، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانطلق بابي مع بداية اللقاء ليسدد كرة قوية، بين يدي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة الأولى.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، بكرة عرضية من داني كارفاخال إلى أسينسيو داخل المنطقة، الذي سدد كرة قوية، تصدى لها لوكا زيدان حارس مرمى رايو فاليكانو.

واستغل فينيسيوس جونيور خطأ في التمرير من لاعبي فاليكانو، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

ونجح كاسيميرو في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 39، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة من فينيسيوس جونيور داخل المنطقة وأسكن الكرة في الشباك.

ولم يتمكن لاعبو رايو فاليكانو من العودة في النتيجة، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحصد ريال مدريد 3 نقاط غالية ويواصل تصدره إلى جدول الترتيب.