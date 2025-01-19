ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر..  مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يخوض ريال مدريد مواجهة قوية ضد ضيفه لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد.

فيما تشهد منافسات الدوري الإنجليزي مواجهات مثيرة بين إيفرتون وتوتنهام، كما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة إيبسويتش تاون، ويلتقي مانشستر يونايتد ضيفه برايتون.

كما يلعب إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، ضد إمبولي.

وأدناه مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مدريد ولاس بالماس – 6:15 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون وتوتنهام – 5:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

مانشستر يونايتد وبرايتون – 5:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

إيبسويتش تاون ومانشستر سيتي – 7:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان وإمبولي – 10:45 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وSSC TV