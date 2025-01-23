ريال مدريد أول نادٍ يحقق إيرادات تجاوزت المليار يورو في موسم واحد

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رياضية غربية بأن ريال مدريد الإسباني، أصبح أول نادٍ لكرة القدم تتخطى إيراداته المليار يورو في موسم واحد.

وبينت أن إيرادات النادي الملكي تخطت المليار يورو في موسم 2023 - 2024، بعد أن حقق ثلاثة ألقاب، بما فيها الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى زيادة إيرادات أيام المباريات بعد الانتهاء من أعمال التجديد في ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن ريال الصعود لصدارة القائمة.

وقالت "ديلويت" الشركة المختصة في تقديم خدمات التدقيق، والاستشارات، والخدمات الاستشارية المالية، وإدارة المخاطر المؤسسية والمالية، إن إيرادات ريال مدريد من أيام المباريات تضاعفت إلى 248 مليون يورو، في حين أدارت رعاية جديدة لأكمام القمصان وزيادة مبيعات منتجات النادي إيرادات تجارية بلغت 482 مليون يورو، بزيادة 19%.

وبينت أن إيرادات ريال مدريد تفوقت على إيرادات مانشستر سيتي الإنكليزي بطل إنكلترا القياسي (4 مرات على التوالي) الذي ظل في وصافة القائمة بإيرادات 838 مليون يورو، لكن الفارق بينه وبين الريال اتسع من خمسة ملايين إسترليني الموسم الماضي إلى 17 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أن أعلى 20 نادياً من حيث الإيرادات في العالم حققت رقماً قياسياً بلغ 11.2 مليار يورو في موسم 2023-2024 بفضل إيرادات قياسية من أيام المباريات والبث وعمليات التجارة.

وتفوق نادي أرسنال الإنكليزي لأول مرة منذ موسم 2016-2017 على ليفربول وخصميه في لندن تشيلسي وتوتنهام في العوائد بعدما تراجع سابقاً للمركز العاشر نتيجة غيابه عن مسابقة دوري أبطال أوروبا لفترة خمس سنوات.

وعاد أرسنال إلى المسابقة العريقة الموسم الماضي وقفز للمركز السابع في العوائد بالقائمة، وصعد مانشستر يونايتد من المركز الخامس إلى الرابع متفوقاً على برشلونة الذي تراجع مركزين فيما احتل ليفربول المركز الثامن متراجعاً عن السابع.