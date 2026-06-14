ريال مدريد وبرشلونة يتعرضان لانتكاسة كبيرة

شفق نيوز- متابعة

يقترب مانشستر سيتي، من تمديد عقد المدافع الكرواتي الدولي يوشكو جفارديول حتى حزيران/ يونيو2031، في صفقة تتضمن زيادة كبيرة في راتبه.

ويمثل هذا الأمر، انتكاسة قوية لريال مدريد وبرشلونة اللذين كثّفا اهتمامهما باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتقد النادي الإنكليزي، أن الصفقة شبه منجزة ولا يتبقى سوى الموافقة النهائية لإضفاء الطابع الرسمي على التمديد.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مانشستر سيتي يسوده التفاؤل بعد أسابيع من المفاوضات مع اللاعب الكرواتي، الذي دفع النادي الإنكليزي ما يقارب 90 مليون يورو لضمه من لايبزيج الألماني، ما يجعله أغلى مدافع في التاريخ، فيما أكدت إذاعة "كوبي" الكتالونية قبل أيام اهتمام برشلونة أيضاً باللاعب.

ويمثل هذا التطور، انتكاسة كبيرة لريال مدريد، الذي اعتبر جفارديول أولوية قصوى لتعزيز خط دفاعه ضمن مشروعه الرياضي، حيث يبحث النادي الملكي عن مدافع يمتلك القدرة على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وهي تحديدًا الصفات التي يتمتع بها اللاعب الكرواتي، الذي رسّخت مرونته وقوته البدنية وقدرته على توزيع الكرة مكانته كواحد من أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية.