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ريال مدريد والسيتي يعبران لنصف نهائي أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-14T20:58:54+0000
ريال مدريد والسيتي يعبران لنصف نهائي أبطال أوروبا

شفق نيوز/ حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول "أنفيلد" خلال مواجهة إياب ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه "ألفريدو دي ستيفانو"، ساعده على التأهل حيث سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

ولحق مانشستر سيتي الإنجليزي بركب المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب ربع النهائي.

وافتتح دورتموند التسجيل عبر جودي بيلينجهام في الدقيقة (15)، وعدل رياض محرز النتيجة في الدقيقة (55) من علامة الجزاء، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة (75).

وتأهل السيتي لنصف النهائي مستفيدًا من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة (2-1) أيضًا، لينهي بالتالي عقدة ربع النهائي، بعدما ودع من هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة.

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