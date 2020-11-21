ريال مدريد يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع فياريال

شفق نيوز/ واصل ريال مدريد إهدار النقاط، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة فياريال، مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا في معقل الأخير "لا سيراميكا".

وسجل لريال مدريد ماريانو دياز في الدقيقة 2، بينما سجل جيرار مورينو هدف فياريال في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر، وأرسل داني كارفاخال كرة عرضية في منطقة الجزاء، وصلت لماريانو دياز الذي سدد رأسية قوية في شباك فياريال، في الدقيقة 2، ليمنح التقدم للميرنجي.

وجاء أول رد من فياريال في الدقيقة 20، حيث وصلت كرة عرضية خلف دفاع ريال مدريد، إلى رأس داني باريخو والذي سددها قوية أعلى مرمى كورتوا.

واستمرت سيطرة لاعبو ريال مدريد على الكرة، لكن دون أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض، الذي اكتفوا بالتراجع لمنطقتهم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، استغل جيرارد مورينو خطأ من دفاع ريال مدريد، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا في الدقيقة 56.

وكاد جيرارد مورينو نجم فياريال أن ينفرد بمرمى ريال مدريد، بعدما تلقى كرة خلف خط الدفاع، لولا خروج الحارس كورتوا من المنطقة لتشتيت الكرة لاستقبل الميرنجي هدف التعادل، في الدقيقة 65.

وأهدر داني باريخو فرصة تسجيل التعادل لفياريال في الدقيقة 70، حيث استقبل تمريرة عرضية أرضية من زميله إستوبينيان في المنطقة، لكنه سددها بقوة بجانب القائم الأيمن.

وطالب لاعبو فياريال باحتساب ركلة جزاء لصالحهم إثر لمس داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد الكرة بيده في منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفياريال في الدقيقة 74، بسبب التدخل العنيف من الحارس كورتوا على شوكويزي، وانبرى لتنفيذها جيرارد مورينو والذي سدد أقصى يمين الحارس البلجيكي وسجل التعادل للغواصات الصفراء.