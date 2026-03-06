ريال مدريد أمام أزمة غيابات كبيرة قبل مواجهة سيلتا فيغو

شفق نيوز- متابعة

يحل نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفا على نادي سيلتا فيغو، في افتتاح لقاءات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، وهو يعاني من نقص كبير باللاعبين سواء بسبب الإصابات، أو الكروت الحمراء والصفراء.

ويرغب الفريق الملكي، أمام سيلتا فيغو، صاحب المركز السادس، في العودة لطريق الانتصارات عقب خسارته في المرحلتين الماضيتين للبطولة أمام أوساسونا وخيتافي واللتين تسببتا في تراجعه للمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة، الذي يتربع على القمة.

وتعصف الغيابات بقائمة ريال مدريد، حيث يغيب عنه في لقاء اليوم 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب دين هويسين وكاريراس لتراكم البطاقات الصفراء، وماستانتونو للإيقاف بعد طرده أمام خيتافي.

كما يغيب للإصابة، كيليان مبابي وجود بيلينغهام ورودريغو جويس وكامافينغا وميليتاو وديفيد ألابا وداني سيبايوس.

وأعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو، والتي تضمنت في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري، وخط الدفاع: كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، أنطونيو روديغر، ميندي، دييغو أجوادو، لامين. ولاعبي الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، سيستيرو، مانويل أنجيل، بالاسيوس، تياغو. أما الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز.