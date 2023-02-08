ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي ريال مدريد يوم الأربعاء، للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الأهلي المصري في مباراة نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-1 ليلاقي الهلال السعودي في ختام البطولة.

جاء الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة 42 من الشوط الاول عن طريق فينيسيوس جونيور، وفي بداية الشوط الثاني الدقيقة 46 جاء الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق اللاعب فيديريكو فالفيردي، قبل أن يتمكن الأهلي من تقليص النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح علي معلول.

واضاع لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 87، ليتمكن بعدها زميله رودريغو من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثانية المحتسبة بدل الضائع لفريقه، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 8 من الوقت الإضافي عن طريق اللاعب البديل سيرجيو اريباس.