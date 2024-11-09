ريال مدريد في مواجهة جديدة ضمن مباريات اليوم.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ يخوض ريال مدريد مواجهة جديدة، اليوم السبت، بحثاً عن استعادة الانتصارات أمام ضيفه أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على برايتون في الدوري الإنجليزي كما يلعب ليفربول ضد أستون فيلا.

ويواجه يوفنتوس ضيفه تورينو في لقاء مثير بالدوري الإيطالي كما يلعب ميلان ضد كالياري بينما يخوض بايرن ميونخ مواجهة قوية في الدوري الألماني ضد سانت باولي ويلعب بروسيا دورتموند أمام مضيفه ماينز ، ويلتقي باريس سان جيرمان منافسه أنغيه في الدوري الفرنسي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 9 تشرين الثاني 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مدريد وأوساسونا – 4:00 عصراً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإنجليزي:

برايتون ومانشستر سيتي – 8:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

ليفربول وأستون فيلا – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

كالياري وميلان – 8:00 مساءً – أبوظبي بريميرم 1 وssc tv

يوفنتوس وتورينو – 10:45 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 وssc tv

الدوري الفرنسي:

أنغيه وباريس سان جيرمان – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ وسانت باولي – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

ماينز وبروسيا دورتموند – 5:30 مساءً - BEIN SPORTS 7